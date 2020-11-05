Стали известны подробности аварии с автобусом в Великом Новгороде

Автобус «Лиаз», следовавший по маршруту № 9, влетел в стену здания университета Ярослава Мудрого. Всего в транспорте находились 26 пассажиров, из них 10 пострадали, восемь доставлены в больницу и двое погибли. По данным РЕН ТВ, двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

«Силами сотрудников МЧС деблокированы двое погибших и один пострадавший. 16 пассажиров покинули место происшествия самостоятельно. В больницах организована работа психологов ГУ МЧС России по Новгородской области с пострадавшими», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Новгородской области.

Камеры видеонаблюдения смогли уловить момент аварии. На кадрах видно, как автобус проносится на красный цвет светофора и таранит легковушку ВАЗ-2114.

Пока предварительной версией считается потеря управления. Женщина-водитель от удара скончалась мгновенно. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, СК РФ, представители администрации региона. По словам пользователей соцсетей, автобус смогли вытащить в середине ночи только со второго раза.

Проректор университета прокомментировал произошедшее. По его словам, пока трудно сказать, в каком состоянии находится здание.

«Пока преждевременно что-то говорить о состоянии здания университета. Будет проведена экспертиза для оценки конструкций», — передает группа университета во «ВКонтакте» слова Сергея Пилипива.

После аварии следователи возбудили уголовное дело.