Стали известны победители второго этапа розыгрыша «Ямал привит»

До 1 июля в ЯНАО продлится акция «Ямал привит», в рамках которой местные жители, привившиеся от коронавируса, получат подарки. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Для участия в конкурсе необходимо получить оба компонента вакцины от коронавируса и зарегистрироваться на сайте япривит.живёмнасевере.рф. Участники акции могут стать обладателями колонок, велосипеда, умных часов, смартфона и прочих полезных вещей.

15 июня определились победители второго этапа. Во все муниципалитеты региона отправили свыше 500 подарков. Одному из участников достался телефон.

«Честно скажу, что я не ожидал. Просто зарегистрировался, ранее я прошел вакцинацию на работе в нефтегазодобывающем предприятии. <…> Никогда у меня такого вида телефонов не было, планирую подарить его супруге», — поделился мужчина.