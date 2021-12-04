Стали известны победители конкурса «Московское качество»
«Вечерняя Москва» поздравила победителей конкурса «Московское качество»
Награждение лучших участников конкурса «Московское качество — 2021» состоялось в редакции газеты «Вечерняя Москва».
В этом году жители города выбирали лучшие товары, сервисы и услуги в номинациях:
— хлебобулочные и кондитерские изделия,
— молоко и молочная продукция,
— коммуникация управляющих компаний с жителями,
— удаленные сервисы и услуги,
— городские парки.
Организаторами выступили Московская торгово-промышленная палата и «Вечерняя Москва» при поддержке Мосгордумы. Конкурс бесплатен для всех участников, за них голосуют сами москвичи, а утверждает участников совет экспертов.
Конкурс проводится с 2015 года. За прошедшие годы он стал авторитетной, независимой и объективной площадкой для оценки отечественных производителей.