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    04 декабря 2021, 16:56

    Стали известны победители конкурса «Московское качество»

    «Вечерняя Москва» поздравила победителей конкурса «Московское качество»

    Михаил Закурдаев

    Награждение лучших участников конкурса «Московское качество — 2021» состоялось в редакции газеты «Вечерняя Москва».

    Стали известны победители конкурса «Московское качество»

    В этом году жители города выбирали лучшие товары, сервисы и услуги в номинациях:

    — хлебобулочные и кондитерские изделия,

    — молоко и молочная продукция,

    — коммуникация управляющих компаний с жителями,

    — удаленные сервисы и услуги,

    — городские парки.

    Организаторами выступили Московская торгово-промышленная палата и «Вечерняя Москва» при поддержке Мосгордумы. Конкурс бесплатен для всех участников, за них голосуют сами москвичи, а утверждает участников совет экспертов.

    Конкурс проводится с 2015 года. За прошедшие годы он стал авторитетной, независимой и объективной площадкой для оценки отечественных производителей.