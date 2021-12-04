Стали известны победители конкурса «Московское качество»

Награждение лучших участников конкурса «Московское качество — 2021» состоялось в редакции газеты «Вечерняя Москва».

В этом году жители города выбирали лучшие товары, сервисы и услуги в номинациях:

— хлебобулочные и кондитерские изделия,

— молоко и молочная продукция,

— коммуникация управляющих компаний с жителями,

— удаленные сервисы и услуги,

— городские парки.

Организаторами выступили Московская торгово-промышленная палата и «Вечерняя Москва» при поддержке Мосгордумы. Конкурс бесплатен для всех участников, за них голосуют сами москвичи, а утверждает участников совет экспертов.

Конкурс проводится с 2015 года. За прошедшие годы он стал авторитетной, независимой и объективной площадкой для оценки отечественных производителей.