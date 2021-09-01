Стали известны победители кинофестиваля имени Тарковского «Зеркало»

Кинофестиваль имени Андрея Тарковского состоялся накануне в Ивановской области. Жюри отдало призовое место грузино-британской драме «Бебиа, по моему единственному желанию». Об этом сообщило ИА НСН.

В фильме показан конфликт девушки с ее родственниками, которые имеют достаточно консервативные взгляды. Все они живут в небольшом провинциальном селе.

Мероприятие длилось на протяжении пяти дней. Более 40 кинопоказов и 20 творческих встреч прошло в разные городах Ивановской области. Приз за лучшую режиссуру получила Норика Сефа со своим дебютным фильмом «В поисках Венеры».