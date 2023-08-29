Общество 29 августа 2023, 21:19 Стали известны победители кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» Победителями «Лидеров возрождения» стали 104 представителя новых регионов Pxhere

Читать 360tv в

Объединенный финал кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» завершился в Москве 29 августа. Конкурсы проводили в новых регионах России. Свыше 100 победителей объявили на торжественной церемонии. Об этом сообщила пресс-служба кадровых конкурсов на своей странице во «Вконтакте».

Из 104 победителей конкурсов «Лидеры возрождения» 55 человек из Донецкой Народной Республики, 29 — из Луганской Народной Республики, 12 человек — из Запорожской и еще восемь — из Херсонской областей.

Реклама

В церемонии закрытия объединенного финала, в частности, принял участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он отметил, что какими бы талантливыми не были победители конкурсов, сделать в одиночку ничего нельзя. Он призвал идти дальше по жизни одной командой с соратниками, поскольку в этом случае силы каждого станут больше во много раз.

«Рядом с вами в этом зале сейчас еще 299 очень талантливых, ярких и сильных людей. И если вы пойдете дальше по жизни с этими соратниками одной командой, то силы каждого из вас вырастут многократно», — сказал Кириенко.

Объединенный финал продлился три дня. Финалисты участвовали в оценочных испытаниях, а также в командообразующих активностях и социальных акциях.