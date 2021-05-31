Стали известны основные уловки при организации «шведского стола»

Портал Travel Ask перечислил основные уловки, к которым прибегают в отелях при подаче блюд в формате «шведского стола».

ИА Nation News рассказало, что ради экономии продуктов гостям предлагают большие кружки и маленькие тарелки, чтобы люди накладывали себе меньше еды. Другой вариант — преобладание овощей, картошки и риса, поскольку они дешевле мяса и рыбы.

Еще одна уловка — отключение кондиционера в помещении столовой, из-за чего постояльцы чаще берут мороженое и прохладительные напитки, за которые надо платить отдельно. Кроме того, при организации «шведского стола» дорогая еда накладывается долго, чтобы люди быстро не разобрали ее, а взяли то, что есть.