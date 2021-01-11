Стали известны опасные для здоровья утренние привычки

Не все утренние привычки могут быть полезными для здоровья. Речь идет о зарядке и популярных напитках. Об этом рассказала врач Мириам Стоппард.

В частности, не стоит сразу после пробуждения активно делать зарядку. В этот момент тело обезвожено и ткани плохо растягиваются, из-за этого можно получить травму позвоночника, передает издание Mirror.

Также, по мнению врача, утром нужно отказаться от стакана кофе или апельсинового сока. Оказывается, эти напитки сильно повышают уровень сахара в крови. После пробуждения процессы, контролирующие уровень инсулина в крови, не работают в полной мере. Поэтому сначала нужно позавтракать.

Ранее ученые из Университета Айовы доказали, что вино и сыр в правильном количестве позволяют пожилым людям оставаться в своем уме и избежать болезни Альцгеймера. Эксперты изучили уровень интеллекта почти 1800 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Выяснилось, что ежедневное употребление красного вина в разумном количестве улучшает когнитивную функцию. А сыр позволяет оставаться в разуме в почтенном возрасте.