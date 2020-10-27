Стали известны новые препараты от COVID-19

По данным издания, в девятой редакции появились новые средства для профилактики COVID-19. В частности, речь идет о умифеновире (противовирусный препарат), ремдесивире (синтетический противовирусный препарат), интерфероне-альфа — (противовирусное, иммуномодулирующее, противоопухолевое, антипролиферативное средство), азитромицине (антибиотик группы макролидов), гидроксихлорохине (противомалярийный препарат) и фавипиравире (синтетический противовирусный препарат).