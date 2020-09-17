Стали известны новые правила для россиян, въезжающих в Грецию

По данным издания, с 7 по 21 сентября на территорию Греции разрешается въезд 500 россиянам в неделю, которые прилетают в аэропорты Ираклиона, Салоников и Афин.

Отмечается, что при въезде пассажиров выборочно обследуют на коронавирус, а до получения результатов придется соблюдать режим изоляции по месту временного пребывания.