Стали известны новые правила для россиян, въезжающих в Грецию
С 7 сентября греческие власти решили открыть границу для граждан России. Однако для въезда есть определенные правила, передает Daily Storm со ссылкой на сайт Росавиации.
По данным издания, с 7 по 21 сентября на территорию Греции разрешается въезд 500 россиянам в неделю, которые прилетают в аэропорты Ираклиона, Салоников и Афин.
Отмечается, что при въезде пассажиров выборочно обследуют на коронавирус, а до получения результатов придется соблюдать режим изоляции по месту временного пребывания.