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    17 сентября 2020, 18:47

    Стали известны новые правила для россиян, въезжающих в Грецию

    Артур Блянихов

    С 7 сентября греческие власти решили открыть границу для граждан России. Однако для въезда есть определенные правила, передает Daily Storm со ссылкой на сайт Росавиации.

    По данным издания, с 7 по 21 сентября на территорию Греции разрешается въезд 500 россиянам в неделю, которые прилетают в аэропорты Ираклиона, Салоников и Афин.

    Отмечается, что при въезде пассажиров выборочно обследуют на коронавирус, а до получения результатов придется соблюдать режим изоляции по месту временного пребывания.

    Новости SMI.FM