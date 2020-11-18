Стали известны необычные имена новорожденных в Москве

Среди самых необычных женских имен оказались имена Малина (пять девочек), Радость (две девочки), Мадонна (две девочки) и Россия (одна девочка). Самыми нестандартными именами для мальчиков стали Космос, которое дали двум детям, и Люцифер — так назвали одного ребенка.

Кроме того, были дети, которых назвали в честь времен года и месяцев в 2020 году. Также зарегистрированы такие имена, как Олимпий, Олимпина, Олимпиада и Сталина.

«Сохранялась тенденция выбирать греческие, латинские и древнеславянские имена. К примеру, были зарегистрированы семь Любав, четыре Агафии, по одной Агриппине и Любомиле», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, встречались такие имена для мальчиков, как Ярополк, Одиссей, Ермолай, Светозар, Елизар и Енисей, сообщила ОСН.

Самыми популярными именами пока остаются Александр (так назвали 2119 детей) и София (2375 новорожденных москвичек).