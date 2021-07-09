Стали известны музыкальные предпочтения российских водителей

Каждый водитель не представляет свою поездку, особенно на длительное расстояние, без музыкального сопровождения. Однако предпочтения у каждого разные, кто-то любит рэп, кто-то — классику, кто-то — поп-музыку. О том, что же выбирают российские водители, рассказало исследование сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» и сервис «СберЗвук», написали «Известия».

Выяснилось, что половина российских автовладельцев предпочитают поп-музыку — их 50%. На втором месте разместились любители рока — их 46%. Еще 30% россиянам нравится классическая музыка. Об этом написал сайт «ФедералПресс».

Исследование также показало, что водители седанов и хетчбэков отдают предпочтение поп-музыке. А вот владельцы внедорожников ставят музыку потяжелее. Это направление указали 53% опрошенных.

Отмечается, что россияне любят слушать как отечественных, так и зарубежных исполнителей.