Стали известны лучшие марки тушенки

По данным издания, под проверку попали такие бренды, как «Окей», «Курганский стандарт», «Елинский», «Неприкосновенный запас», «Русь», «Рузком», «Сохраним традиции», «Спецпроект», «Добротный продукт», «Скопинский», «Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Барс», «Ремит», «Сделано в СССР/Салют», «Честный продукт», «Мясницкий ряд», «Главпродукт» (свинина, говядина) и «Йошкар-Олинский мясокомбинат» (свинина, говядина).

Отмечается, что большая часть перечисленных образцов попала в черный список и получила замечания.

ИА Nation News уточнило, что специалисты рекомендовали к покупке следующие марки тушенки: «Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Барс» и «Честный продукт». Именно эти бренды соответствуют принятым стандартам.