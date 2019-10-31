  • Стали известны лучшие марки тушенки

    31 октября 2019, 12:22

    Артур Блянихов

    «Росконтроль» проверил качество девятнадцати марок тушенки и выявил образцы, которые соответствуют всем стандартам качества. С результатами исследования ознакомилась «Вечерняя Москва».

    По данным издания, под проверку попали такие бренды, как «Окей», «Курганский стандарт», «Елинский», «Неприкосновенный запас», «Русь», «Рузком», «Сохраним традиции», «Спецпроект», «Добротный продукт», «Скопинский», «Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Барс», «Ремит», «Сделано в СССР/Салют», «Честный продукт», «Мясницкий ряд», «Главпродукт» (свинина, говядина) и «Йошкар-Олинский мясокомбинат» (свинина, говядина).

    Отмечается, что большая часть перечисленных образцов попала в черный список и получила замечания.

    ИА Nation News уточнило, что специалисты рекомендовали к покупке следующие марки тушенки: «Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Барс» и «Честный продукт». Именно эти бренды соответствуют принятым стандартам.