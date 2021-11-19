Стали известны итоги программы развития для управленцев крупнейших городов России

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» подводит итоги программы развития для управленцев ста крупнейших российских городов. Мэры и их заместители в рамках этой программы работали над проектами, которые помогут качественно изменить жизнь людей на их малой родине. Эксперты ВЭБ с партнерами ознакомили управленцев с современными правилами городского менеджмента, об этом рассказал «Царьград».

Летом прошлого года государственная корпорация «ВЭБ.РФ» инициировала полуторагодовую программу развития для управленческих кадров на базе бизнес-школы «Сколково» Master of Public Administration. Она предназначается для разработки проектов развития городской экономики и комфортной среды, чтобы вывести города на новый уровень.

Каждый город-участник создал свою команду из градоначальника, его заместителей по основным направлениям, представителей региональной власти и должностных лиц, которые курируют градостроительное и архитектурное направления. Инициативу ВЭБ.РФ поддержала Московская школа управления «Сколково», Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» и другие.

«Каждый город — это уникальное сочетание экономических, природных, социальных, исторических факторов, и ни один внешний эксперт не может дать готового рецепта для его трансформации и успешного развития. Именно поэтому в нашей программе мы сделали ставку на существующие управленческие команды, которые хорошо знают свои города, живут в них и больше других заинтересованы в их процветании. Сильные практики, эксперты и преподаватели помогали командам в собственном росте и работе над конкретными городскими проектами, которые должны быть реализованы. Мы надеемся, что результаты программы МРА позитивно отразятся на качестве жизни десятков миллионов россиян», — отметил президент школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

В рамках программы мэрия Якутска, например, подготовила стратегию социально-экономического развития регионального центра как IT-столицы. Пока во всей Якутии в этой отрасли работают всего 5000 человек. Но по планам местных властей, уже к 2030 году число работников IT-сфере должно вырасти в пять раз.

«Миссия Якутска должна быть амбициозной. Когда я стал главой республики, занятых в IT было уже 1500 человек, сегодня их 3500. К 2024 году мы должны достигнуть цифры в 10 000 человек — я думаю, что мы преодолеем ее гораздо быстрее. У нас крупнейший IT-парк за Уралом площадью свыше 10 тысяч квадратных метров, который наполнен резидентами, решает амбициозные задачи, начиная от искусственного интеллекта и заканчивая профессиональными разработками компьютерных технологий», — заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Он добавил, что сегодня в якутских компаниях удаленно работают специалисты не только со всей Якутии, но и из других регионов и даже из других стран.