Общество 22 декабря 2022, 00:55 Стали известны имена ведущих Новогодней ночи на Первом канале Гузеева, Аверин, Пельш и Зейналова стали ведущими Новогодней ночи на Первом канале Unsplash

Читать 360tv в

Новогоднюю ночь на Первом канале будут вести сразу несколько звезд шоу-бизнеса. Зрители увидят Ларису Гузееву, Максима Аверина, Валдиса Пельша, Светлану Зейналову и других ведущих.

«Лариса Гузеева, Анна Щербакова, Максим Аверин, Валдис Пельш, Екатерина Березовская, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, Дмитрий Хрусталев станут ведущими главной Новогодней ночи», — сообщили на Первом канале.

Реклама

Сейчас съемки Новогодней ночи «Двадцать лет спустя» продолжаются. Работа над выпуском продолжится до самого праздника. В 2021 году для россиян подготовили песни 1990-х годов. В этот раз для праздничного эфира подобрали хиты 2000-х.

Реклама

Подготовка к Новому году идет полным ходом. Многие уже составляют меню для застолья и закупаются алкоголем. Как отметила ранее в разговоре с «360» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, употреблять спиртное в праздничную ночь стоит только в умеренных количествах.

Все алкогольные напитки нужно хорошо закусывать. Наиболее подходящими блюдами медик назвала картофель и холодец, так как они являются абсорбентами.