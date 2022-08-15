Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+»

Шоу «Голос», «Голос.Дети» и «Голос.60+» вернутся в эфир Первого канала. Откроют сезон исполнители старшего поколения. Наставниками в проекте «Голос.60+» станут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк.

«В течение лета в телецентре „Останкино“ проходили кастинги, в которых приняли участие самые яркие вокалисты из числа заявившихся на конкурс», — сообщили представители канала.

По их словам, съемки слепых прослушиваний пятого сезона «Голос 60+» уже стартовали 13 августа, а премьера шоу в эфире Первого ожидается в ближайшее время.

Конкурировать между собой будут как опытные исполнители, так и любители, представители самых разных профессий. География «Голоса 60+» тоже будет очень широкой — есть участники из Анапы, Баймака, Барнаула, Екатеринбурга, Иркутска, Каширы, Луганска, Москвы, Подольска, Санкт-Петербурга, Сарова и других городов.

Финал шоу пройдет в прямом эфире. Победителя сезона определят в ходе зрительского голосования.

«С удовольствием иду в новый сезон. Желаю участникам удачи и легкости. А зрителям и нам, наставникам, — получить удовольствие от новых талантливых артистов и любимой музыки», — сказала Елена Ваенга.

Валерий Сюткин пообещал, что будет помогать всем, кто пришел на проект «Голос 60+», воплощать свои мечты. Александр Малинин также отметил, что конкурс дает возможность людям осуществить свою мечту, на реализацию которой не хватало времени или возможности. А Игорь Корнелюк признался, что волнуется не меньше, чем участники конкурса.

«От всей души желаю им радости творчества и большого успеха», — заключил он.