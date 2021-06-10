Стали известны города России с самыми счастливыми жителями

Самые счастливые люди в России — это жители Москвы, Петербурга и Новосибирска. Такие данные получены в ходе исследования сервиса «Работа.ру». Результаты оказались в распоряжении РИА «Новости».

«На твердую пятерку уровень своего счастья оценили 15% опрошенных жителей России. Четверть из них отметили, что живут в Москве. Еще 14% счастливчиков указали, что проживают в Санкт-Петербурге, а каждый десятый — в Новосибирске», — рассказали аналитики.

При этом каждый пятый россиянин (21%) заявил, что оценивает свое счастье на четыре балла. Из этих людей 23% живут в Москве, 16% — в Петербурге, еще 13% — в Екатеринбурге.

Средний уровень счастья (три балла) отметили еще 32% респондента. Каждый пятый из них (19%) живет в российской столице. Еще 13% рассказали, что живут в Нижнем Новгороде, 9% — в Петербурге.

Всего в исследовании участвовали более пяти тысяч пользователей сервиса. Опрос проводился во всех регионах России.

Росстат ранее назвал регионы с наиболее высокими средними зарплатами по стране. Лидером рейтинга стала Чукотка.