Стали известны города России с самыми ленивыми жителями

По данным издания, в опросе приняли участие около трех тысяч россиян из 23 городов. Их спрашивали о том, ходят ли они на работу с удовольствием, считают ли себя трудолюбивыми людьми и приходится ли им заставлять себя совершать те или иные действия.

В результате рейтинг городов с самыми ленивыми жителями возглавил Липецк. Ростов-на-Дону и Воронеж также оказались в тройке лидеров. Выяснилось, что самые трудолюбивые люди живут в Новосибирске, Москве и Томске.

«Ленивыми можно назвать тех, кто проявляет недостаточно трудолюбия или даже при наличии трудовых задач отдает предпочтение отдыху», — заметили в Zoom Market.