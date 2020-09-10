Стали известны финалисты творческого чемпионата ArtMasters

В финал вышли представители Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Южного и Дальневосточного округов РФ.

Борислав Володин, глава дирекции чемпионата, рассказал, что ждет финала конкурса, так участники прошлых лет удивляли судей, поэтому ему не терпится увидеть, что же будет в этом году.

«Нашей задачей было выявить и поддержать молодых профессионалов в сфере культуры», — пояснил Володин.

Финал состоится 12–15 октября в Москве. Участники будут соревноваться в 16 компетенциях. Финалисты представят свои творческие работы на 10 профильных площадках, включая Мосфильм, Mail.ru Group, Геликон-опера и других.