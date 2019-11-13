Стали известны финалисты конкурса соцпредпринимателей. Победители получат финансовую и информационную поддержку проектов

Стали известны претенденты на победу в V Всероссийском конкурсе социальных предпринимателей. Предварительные итоги подвели Москва — Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и фонд «Навстречу переменам». В финал вышли 10 социальных проектов в трех номинациях: «Инновационный проект», «Локальный проект» и «Диджитал».

Жюри, состоящее из из топ-менеджмента партнеров фонда и детей сотрудников компаний, выберет пятерых победителей 21 ноября в Москве — после того как авторы проектов-финалистов защитят свои бизнес-идеи.

Каждый победивший получит начальное финансирование своего проекта на один год в размере до 1,2 миллиона рублей. При этом все 10 финалистов получат информационную поддержку в своем регионе и консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда.

Конкурс «Навстречу переменам» проводится с целью создания новых возможностей для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей.

С 15 марта по 21 июня 2019 года на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки 354 социальных предпринимателя со всей России. Из них волонтеры Tele2 отобрали 137 проектов. Затем сотрудники фонда «Навстречу переменам» и экспертный совет определили 43 лучшие работы. Финалистами стали авторы самых интересных, перспективных и технологичных проектов, посвященных решению проблем детства.

Основные направления их работ — реабилитация и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка подростков, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, творческое развитие особенных детей. Характерной чертой конкурса этого года стало активное использование в проектах мобильных технологий и других инновационных решений. В финал V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей вышли:

Юлия Кулешова и Анжела Пиаже (Санкт-Петербург). Консультационная служба для родителей по вопросам детской сексуальной безопасности София Лагутинская и Наталья Янчарук (Калининград). Благотворительный надомный хоспис «Дом Фрупполо» Наталья Малько (Москва). Адаптивная одежда BeEasyKid Дарья Степура и Владимир Новиков (Москва). Ортезы для гидрореабилитации детей с ДЦП «Аквик» Анна Белоусова и Светлана Прометова (Чкаловск, Нижегородская область). Мобильная служба «Доступная помощь» для развития и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья Светлана Сахарова и Ольга Трутнева (Красноперекопск). Инклюзивные творческие мастерские «Просто» Татьяна и Олег Шестернины (село Отрадненское, Воронежская область). Центр образования и творчества «Колесо» Егор Козловский и Анастасия Стицина (Москва). Создание образовательных пособий с технологией дополненной реальности для обучения и социальной адаптации детей с расстройствами психического развития Павел Бережанский (Москва). Программно-аппаратный комплекс для выявления и профилактики астмы «Скажи астме — нет!» Лидия и Анастасия Усановы (Москва). Устройство VideoOculograph для коррекции врожденного нистагма и косоглазия у детей

Также на церемонии награждения победителей объявят лучших журналистов, участников конкурса СМИ «Герои перемен». С 6 августа по 6 октября фонд «Навстречу переменам» получил 296 заявок от журналистов и блогеров, авторов материалов о лидерах социальных проектов со всей России.

Экспертный совет отобрал пять призеров в категориях: лучшая публикация, лучший видеоматериал и эксклюзив, первый материал (статья или видео) об авторе социального проекта. Призовой фонд конкурса — 145 тысяч рублей, помимо денежного вознаграждения победители получат призы от партнера конкурса компании ViP Viasat.

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За пять лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков. Больше о фонде можно узнать на его официальном сайте.