Стали известны доходы ведущих «Дома-2»

Стали известны доходы Ксении Собчак, Ксении Бородиной и Ольги Бузовой в роли ведущих телешоу «Дом-2».

По данным Пятого канала, Ксения Собчак зарабатывала на проекте примерно 4,4 миллиона долларов в год. Сама она говорила, что ее зарплата примерно 100 тысяч долларов в месяц.

Заработок Ольги Бузовой равен примерно 2,7 миллиона долларов в год. Известно, что 10 лет назад в шоу она зарабатывала около пяти тысяч долларов в месяц. Сейчас же ее доход начинается от 30 тысяч долларов.

Ксения Бородина получает на проекте 800 тысяч долларов в год. По некоторым данным, ее ежемесячный заработок начинается от двух миллионов.

Накануне стало известно, что реалити-шоу «Дом-2» перестанут показывать спустя 16 лет в эфире.

Генеральный директор «Дом-2» Александр Расторгуев уточнил, что «Дом-2» не закрывается полностью, а лишь прекращает выходить на ТНТ. Где будут показывать шоу после — пока неизвестно.

О том, что шоу точно не закрывается, рассказала и Виктория Боня. Она подчеркнула, что будет участвовать в «Доме-2» в феврале 2021 года.