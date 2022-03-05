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    05 марта 2022, 07:35

    Стали известны детали истории о «минировании» самолета Владивосток — Москва

    Наза Салех Захи

    Утром 5 марта появились сообщения о якобы минировании самолета, который вылетел из Владивостока в Москву. Анонимный звонок получил международный аэропорт Владивостока.

    Телеканалу РЕН ТВ в Единой дежурно-диспетчерской службе Артемовского городского округа рассказали, что им позвонили из авиагавани и передали данные об угрозы минирования рейса Владивосток — Москва.

    «Да, нам позвонили из аэропорта, предоставили данную информацию. У нас есть связь напрямую с аэропортом, и они нам докладывают, когда им поступают сообщения о минировании самолетов, аэропорта и так далее. Нам доложили из службы аэропорта», — заявили в ЕДДС.

    Представители Министерстве по делам ГО и ЧС Приморского края добавили, что утром в субботу также стали поступать сообщения о минировании самолета, а также школ.

    Лайнер в данный момент находится в воздухе, по его прилету в Шереметьево его осмотрят. Приземление запланировано на 10:55. На борту находятся 400 человек, среди них 40 — дети.