Стали известны депутаты Госдумы с заграничной недвижимостью

У 12 депутатов Госдумы оказалась недвижимость за рубежом. Парламентарии задекларировали ее, внося сведения о доходах и имуществе за 2020 год.

Сведения опубликовали на официальном сайте Госдумы. Чаще всего недвижимость депутаты покупали в Испании. В этой стране есть квартиры, участки или жилые дома у Андрея Барышева, Александра Брыксина и Валерия Газзаева. Данные об испанских квадратных метрах также указали Константин Затулин и Аркадий Пономарев.

В Великобритании приобрел жилой дом в 312 «квадратов» парламентарий Владимир Блоцкий, за ним числится и земельный участок.

Квартиры в Латвии купили Татьяна Кривенко и Владислав Третьяк, а Юрий Олейников владеет недвижимостью в Болгарии.

Сергей Крючек внес в декларацию квартиру на Украине. У Отари Аршбы выкуплена доля в грузинской квартире. Хутор в Финляндии записал на себя Рифат Шайхутдинов.

Число депутатов, у которых есть недвижимость за границей, осталось прежним с 2012 годом.

Доходы уже задекларировал президент России Владимир Путин и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.