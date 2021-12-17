Стали известны даты солнечных и лунных затмений в 2022 году

Два лунных и два солнечных затмения случатся в следующем году, их можно будет наблюдать в России. Об этом заявил гендиректор Иркутского планетария, председатель регионального астрономического общества Павел Никифоров.

«Они идут парами. Два солнечных, два лунных (затмения — прим. ред.). Солнечные — 30 апреля и 25 октября, лунные — 16 мая и 8 ноября», — сказал Никифоров. Его процитировал «Интерфакс».

По его словам, солнечные затмения окажутся частными. Во время первого Луна закроет 64% солнечного диска, во время второго — 86%.

Никифорова добавил, что солнечное затмение 30 апреля можно будет увидеть в Южной Америке и Антарктиде, а 25 октября — в России. В частности, в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.

Лунное затмение будет видно 16 мая лишь с территории Южной Америки, а 8 ноября — в России, в том числе в Иркутске.

«Причем Луна во время этого затмения (8 ноября — прим. ред.) будет покрывать планету Уран. Если мы поедем за город, применим большое увеличение, мы можем увидеть диск Урана и проследить, как диск Урана скрывается за лунным диском», — заметил Никифоров.

Недавно, 4 декабря, было полное солнечное затмение. Однако россияне не смогли его увидеть.