Стали известны дата и место прощания с Александром Градским

Прощание с Александром Градским пройдет 1 декабря в его театре «Градский Холл». Место похорон пока не установлено. Об этом ТАСС сообщили в театре.

Прощание пройдет в 11:00. Место похорон пока предстоит уточнить.

Александр Градский был госпитализирован с подозрением на инсульт 26 ноября. Он скончался в ночь на 28 ноября. Автору музыки в самых разных стилях, в том числе к фильмам «Романс о влюбленных», «Узник замка Иф», «Искусство жить в Одессе», а в последние годы еще и наставнику шоу «Голос» было 72 года.

За несколько месяцев перед кончиной музыкант признавался в желании сбросить 40 килограммов. Об этом он рассказывал в беседе с журналистом Евгением Додолевым, причиной стало его намерение вновь сняться в юбилейном выпуске шоу «Голос».

Первый канал ранее сообщил, что не будет прерывать шоу «Голос» из-за смерти Градского. В эфире покажут два выпуска, снятых с его участием.