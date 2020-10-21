Стали известны дата и место отпевания Димитрия Смирнова

Богослужение проведут в эту пятницу, 23 октября. Отпевать священнослужителя будет управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

«Отпевание предварительно назначено на пятницу в храме Христа Спасителя после литургии», — уточнили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Начало литургии, по предварительным данным, запланировано на 08:30. Отпевание — на 10:00. Желающих проститься с почившим отцом Димитрием молитвой ждут в храме.

Экс-председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался в возрасте 69 лет. Причиной смерти священнослужителя назвали хроническое заболевание.

Протоиерей известен своими высказывании о материнстве, воспитании детей и общественной жизни. Среди его неоднозначных заявлений — сравнение живущих в гражданском браке женщин с «бесплатными проститутками», а неженатых мужчин — с «маменькиными сынками».