Общество 02 июля 2023, 12:52 Стали известны данные об обороте компаний Пригожина Киселев: Группа «Вагнер» по госконтрактам получила 858 млрд рублей РИА «Новости»

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Частная военная компания «Вагнер» Евгения Пригожина в рамках заключенных госконтрактов получила свыше 858 миллиардов рублей. Такую цифру в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» озвучил ведущий Дмитрий Киселев.

Он также рассказал, что холдинг «Конкорд», принадлежащий бизнесмену, оказал услуг на сумму в 845 миллиардов рублей. По словам Киселева, общая сумма приближается к отметке в триллион рублей, что свидетельствует о крупном масштабе деятельности группы.

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«Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — сказал ведущий программы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государство финансировало ЧВК «Вагнер». По его словам, с мая 2022 года компания получила свыше 86 миллиардов рублей на содержание бойцов и стимулирующие выплаты. При этом собственник компании «Конкорд» получил от государства через "Военторг" 80 миллиардов рублей. Эта организация предоставляла продукты питания.