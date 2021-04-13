Кондитерская продукция в России стала качественнее

В России улучшилось качество кондитерских изделий. В 2020 году было выявлено в пять раз меньше некачественной продукции, чем в 2019.

В прошлом году специалисты Роспотребднадзора проверили около 75 тысяч образцов кондитерских изделий, сообщили на сайте ведомства.

«Специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота 23 тонны кондитерских изделий проб», — сказано на сайте.

В 2019 году было уничтожено и изъято 119 тонн.

Удельный вес проб, которые не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям в 2019 году составил около 3,7%, а в прошлом году — 0,2%.

Однако в 2020 году увеличилось количество кондитерских изделий, которые не соответствуют по физико-химическим показателям, например, влажность, кислотность, массовая доля сахара. В прошлом году удельный вес таких образцов был 3,3%, а в 2019 — 3,05%.

Ранее Московская область стала лидером в России по производству шоколада и кондитерских изделий в 2020 году. За прошлый год в регионе было произведено 420,4 тысячи тонн шоколадных кондитерских изделий