Стала известная примерная стоимость новой инфекционки в Москве

Рабочие практически закончили строительство инфекционной больницы в Новой Москве. Затраты на возведение зданий составили порядка пяти-семи миллиардов рублей.

«Мы контролируем все объемы работ, которые потом будут посчитаны в соответствии с государственными расценками <…> Подобные объекты стоят 5-7 миллиардов рублей», — заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на канале «РБК».

Проектирование и расчет затрат на строительство осуществляется параллельно выполнению работ. Город будет платить за строительство по государственным расценкам, отметил Бочкарев. Сейчас здания готовы на 98-99%. Рабочие заканчивают прокладку инженерных коммуникаций и начинают заниматься благоустройством территории.

«Простоит и 50 лет. Это не легковозводимое здание. Металлические конструкции применены для ускорения монтажа. Но, в принципе, это стандартный капитальный стационарный медицинский центр, который будет работать десятилетия», — подчеркнул заместитель мэра.

Новый инфекционный центр начали строить 12 марта. Он находится в поселении Вороновское деревни Голохвастово. Общая площадь больницы составит около 83 тысяч квадратных метров. Врачи смогут одновременно помогать 900 пациентам.