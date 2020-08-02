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    02 августа 2020, 16:43

    Стала известна зарплата Кокорина в «Спартаке»

    Нина Петлинова

    Нападающий Александр Кокорин будет получать в «Спартаке» три миллиона евро в год. Об этом сообщили в Telegram-канале «Футбольный Биги».

    По информации издания, кроме основного оклада спортсмен получил 2,5 миллиона подъемных.

    Официальная информация о переходе Кокорина в «Спартак» появилась 2 августа. Контракт, который футболист заключил с клубом, продлится три года. Кроме того, в нем предусмотрена возможность продления.

    Ранее Александр Кокорин призвал не относиться всерьез к его интервью семилетней давности, в котором спортсмен заявил о невозможности перехода в «Спартак». Футболист отметил, что многие припоминают ему это высказывание, и объяснил, что тогда в нем говорила «детская обида». Он подчеркнул, что рад играть за «Спартак» и доволен тем, что контракт заключен на несколько лет.

    Новости SMI.FM