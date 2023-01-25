Общество 25 января 2023, 19:11 Стала известна возможная причина сбоя в работе App Store в России

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Российские пользователи Apple наблюдали сбой в доступе к App Store. Это могло быть связано с отказом дисков на серверах или проблемой в работе интернет-кабелей. Об этом рассказал эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, сегодняшний сбой вряд ли был попыткой оградить всех россиян от доступа к App Store. Скорее всего, причина была технической. Не исключено, что такую реакцию вызвала блокировка каких-то других сервисов.

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«Проблема, которая сегодня возникла у владельцев „яблочных“ гаджетов, не похожа на попытку оградить российских пользователей от полного функционала устройства. Скорее всего, проблема связана с глобальными техническими неполадками», — сказал Александр Побыванец.