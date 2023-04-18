Общество 18 апреля 2023, 19:04 Стала известна возможная дата прямой линии с Владимиром Путиным Baza: прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 8 июня РИА «Новости»

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Прямая линия с Владимиром Путиным запланирована на 8 июня. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в «Ростелекоме».

Сообщается, что сотрудники провайдера уже начали подготовку к организации трансляции и точек прямых включений. По предварительной информации, мероприятие пройдет в Гостином Дворе.

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Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в этом году скорее всего состоится прямая линия президента, однако точных сроков не назвал. Он также не подтвердил, что перенос запланированных на июнь мероприятий в Гостином Дворе связан с предстоящей прямой линией.

Последнее такое мероприятие состоялось почти два года назад – в июне 2021 года. Он общался с россиянами около четырех часов и ответил на 68 вопросов. По итогам прямой линии Путин дал 14 различных поручений.

По словам Пескова, в этом году прямую линию могут совместить с большой пресс-конференцией.