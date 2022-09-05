Общество 05 сентября 2022, 12:16 Поделиться Telegram

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Viber Стала известна судьба трех человек из пострадавшей на Ключевском вулкане группы КГКУ «ЦОД»: три участника тургруппы с Ключевского вулкана вышли на связь с родными РИА «Новости»

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Три участника застрявшей на Ключевском вулкане на Камчатке группы вышли на связь с родными. Они ждут подмогу на высоте 3300 метров. Об этом сообщили представители КГКУ «ЦОД».

На связь вышли два туриста. Они сообщили близким, что с ними все хорошо. Кроме того, с высоты 4158 метров к ним спустился гид.

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Все они ждут спасателей в домике вулканологов. В этом помещении есть продовольствие и газ.

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К участникам тургруппы, застрявшим на высоте 3300 метров, направлены два отряда спасателей. Продвижение представителей МЧС осложнено погодными условиями: синоптики спрогнозировали снег, пепловые осадки и образование «ледяных полей».

Первая группа спасателей должна прибыть к дому вулканологов примерно к полуночи. Ее доставили на вертолете на высоту две тысячи метров.

Вторая группа представителей МЧС начала восхождение утром 5 сентября с отметки 1400 метров.

Ранее стало известно, что количество погибших участников тургруппы увеличилось до восьми человек.

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