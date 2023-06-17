Общество 17 июня 2023, 02:54 Стала известна судьба мужчины, который искупался в чане с молоком Глава сельской администрации Денисов: купавшегося в чане с молоком мужчину уже уволили Соцсети

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Мужчину, который искупался с приятелем в чане с молоком, уволили с работы. Об этом сообщил глава администрации Сусатского сельского поселения Ростовской области Андрей Денисов в беседе с телеканалом RT.

По его словам, мужчиной на кадрах оказался разнорабочий Максим Маслаков. Денисов узнал об инциденте благодаря социальным сетям. После увиденного глава администрации испытал стыд.

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«Максим Маслаков работает в администрации инспектором отдела муниципального фонда, проще говоря, разнорабочий. Вернее, работал… Потому что после случившегося я его уволил», — рассказал Денисов.

Ранее в интернете распространилось видео, где два обнаженных мужчины купаются в огромном чане с молоком. Молочное веселье приятели устроили на ферме Сусатского сельского поселения в Ростовской области. Позже появились новые кадры, где оба шутника признали вину, раскаялись в содеянном и назвали перфоманс аморальным.

Мужчины объяснили, что наполнили чан водой и насыпали в него сухое молоко. После окончания молочных процедур все содержимое тары якобы слили.