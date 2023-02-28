Общество 28 февраля 2023, 11:04 Стала известна стоимость билетов на Шри-Ланку этим летом Эксперты АТОР назвали стоимость билетов на Шри-Ланку этим летом Unsplash

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Туроператоры назвали стоимость путешествия на Шри-Ланку на майские праздники и в течение лета. Цену авиаперелетов опубликовала АТОР.

Полетную программу из Москвы в Коломбо «Аэрофлот» пролонгировал на весь летний сезон. Самолеты сейчас отправляются дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. А с 26 марта добавится третий рейс — по вторникам.

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Летом лайнер будет вылетать из Шереметьево в 22:50 и садиться в столице Шри-Ланки в 10:20. Время полета займет восемь часов 30 минут. Обратные рейсы из Коломбо включены в расписание по пятницам и воскресеньям, в 12:20. В Москве самолет приземлится в 18:55, то есть через девять часов 35 минут. Международные рейсы выполняют лайнеры Airbus A330-300.

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Билет без вещей с вылетом 30 апреля и возвращением 8 мая стоит 59,3 тысячи рублей. С багажом — на десять тысяч рублей дороже.

Летом билеты на Шри-Ланку подешевеют. Их стоимость — 47–56 тысяч рублей, в зависимости от наличия багажа. В июле и августе стоимость перелета вырастет.

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