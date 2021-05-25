Стала известна средняя стоимость выпускного в российских школах

Затраты родителей российских школьников на выпускной вечер в среднем составили почти 30 тысяч рублей. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob после очередного опроса.

По словам респондентов, из этой суммы около 16 тысяч рублей планируется потратить на выпускной наряд для учеников 11-го класса, на организацию вечера — около 11,5 тысячи рублей, сообщил РБК.

Самые большие траты на выпускной у школьников в Москве. В среднем сборы на праздник составляют 16,3 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге эти расходы чуть меньше — около 13 тысяч рублей.

Для выпускников девятого класса траты будут чуть меньше. Наряд для мальчика в среднем будет стоить около 9,5 тысячи рублей. Для девочки — 10,4 тысячи рублей. Затраты на организацию выпускного у девятиклассников тоже оказались меньше. В среднем они в районе 6,6 тысячи рублей. В Москве эта цифра выше — 9,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 7,5 тысячи рублей.

Опрос был проведен с 1 по 21 мая. В нем приняли участие три тысячи родителей выпускников девятых и 11-х классов.