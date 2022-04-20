Стала известна самая оплачиваемая вакансия на удаленке в РФ

Вакансия разработчика для новой социальной сети стала самой высокооплачиваемой вакансией для удаленщиков по итогам исследования сервиса «Работа.ру». Специалисту предложили до 380 тысяч рублей. Результаты исследования привел ТАСС.

От соискателей требуют от трех лет опыта мобильной разработки, от шести лет опыта разработки на React, навыки оптимизации производительности приложений, а также знание основ многопоточного программирования. Еще одна «дорогая» вакансия в сфере IT — программист JavaScript (предлагаемая зарплата — от 320 тысяч рублей). Требуется принимать задачи от аналитиков, заниматься технической оценкой требований, разрабатывать и отлаживать сервисы, писать тесты.

Менеджеру по продажам с как минимум трехлетним опытом продаж b2b-услуг предложили до 250 тысяч рублей, коммерческому директору со стажем от трех лет — от 200 тысяч, менеджеру по продажам услуг по обучению охране труда — до 140 тысяч.

Психолог Елена Данилова ранее назвала ошибочным мнение о том, что работать из дома легче, чем из офиса. Для удаленки нужно иметь самодисциплину, которой обладает не каждый, пояснила эксперт.