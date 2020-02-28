Стала известна причина уничтожения контрафактного алкоголя

По словам источника издания, «конфиската так много, что его просто физически негде хранить». Когда полицейские обнаруживают подпольный цех по производству алкоголя, вместе с бутылками изымается оборудование, пробки и этикетки. Затем изъятое «лежит мертвым грузом на складах».

При этом раньше изъятый алкоголь перерабатывали — из него изготавливали стеклоомывающую жидкость и другие технические продукты, уточнил генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов. Полицейский признал возможность злоупотреблений.

В начале февраля правительство одобрило законопроект об утилизации изъятой алкогольной продукции. Ожидается, что в марте документ рассмотрит Госдума.