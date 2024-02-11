Общество 11 февраля 2024, 19:04 Стала известна причина удаления законопроекта о мобилизации с сайта правовых актов Депутат Федоров: проект о мобилизации отправили на доработку РИА «Новости»

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Проект закона о повышении предельного возраста службы для военных контрактников во время мобилизации удалили с сайта правовых актов, так как документ нуждается в доработке. Об этом Ura.ru сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам, полковник запаса Евгений Федоров.

Депутат объяснил, что изначально законопроект разработали из-за контрактников, которые достигли предельного возраста и не хотят уходить с военной службы. Если документ одобрят, они смогут продолжить службу по контракту.

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«Я думаю, что это [удаление документа] связано с работой с законопроектом. <…> Он изымается, дорабатывается и потом опять будет предложен для обсуждения», — добавил парламентарий.

В целом Федоров назвал законопроект полезным.

Проект Минобороны, предполагавший установление единого предельного возраста пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников, обнародовали 8 февраля. Однако 11 февраля он пропал с сайта правовых актов.