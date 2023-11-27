Общество 27 ноября 2023, 15:29 Стала известна причина смерти старшего вице-президента Сбербанка Васева Старший вице-президент Сбербанка Васев умер из-за сердечного приступа в 42 года РИА «Новости»

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Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев скоропостижно скончался на 43-м году жизни. В пресс-службе банка сообщили, что, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

«Николай Васев проработал в Сбербанке более 12 лет и фактически выстроил вертикаль ипотечного продуктового сегмента», — передали в компании.

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Васев был настоящим профессионалом своего дела, отзывчивым и надежным человеком, душой коллектива. Коллеги Васева выразили соболезнования его семье и близким.

Васев стал старшим вице-президентом Сбербанка и возглавил новое направление по работе с розничными клиентами в 2022 году. Свой карьерный путь в банке он начинал с должности начальника управления по работе с партнерами, писала Lenta.ru. В 2015-м его сделали генеральным директором «Домклика», а через пять лет — вице-президентом компании. Руководство отмечало, что Васев был смел в решениях и всегда открыт к новым знаниям.