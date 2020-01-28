Стала известна причина смерти школьницы в Домодедове

В подмосковном Домодедове по дороге в гимназию потеряла сознание 14-летняя школьница. Ее срочно госпитализировали санитарным вертолетом, но медикам спасти девочку не удалось. Она умерла на руках у врачей. Дома у нее нашли две пустые упаковки от таблеток и iPhone.

Школьница потеряла сознание во дворе гимназии. Прибывшие врачи диагностировали у семиклассницы острое медикаментозное отравление. Вертолетом Всероссийского центра медицины катастроф девочку доставили в ближайшую больницу. Во время оказания ей медицинской помощи школьница умерла.

«Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг», — рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Как рассказали правоохранители, девочка жила в полной семье. Ее мама — домохозяйка, отец — врач. Дома у школьницы следователи нашли пустые упаковки от лекарств и смартфон, который в тот день семиклассница оставила дома.

Год назад школьница пережила настоящую личную трагедию: она профессионально занималась спортом, но из-за полученной травмы тренировки пришлось оставить, а на спортивной карьере поставить крест.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Идет проверка. По ее результатам примут решение, уточнили в СК Подмосковья.