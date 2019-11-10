Стала известна причина смерти Паши Фейсконтроля

Известный МС Дима Еж (Дмитрий Ежиков) рассказал «360», отчего умер его друг Павел Пичугин, которого все знали в Москве как Пашу Фейсконтроля. Причина смерти пока предварительная. Окончательное заключение врачи еще не предоставили.

Умер легенда клубной жизни Москвы Паша Фейсконтроль. Что с ним произошло? Подробнее

«Мы сами в шоке. Узнали только несколько часов назад. Пытаемся разобраться, как все происходило. Но точно он нигде не тусовался, не гулял. Он был дома, один. Стало плохо, вызвал скорую. Скорая, говорят, не доехала. Пока нельзя еще точно ничего сказать, но врачи говорили „Подозрение на тромбоз“, потому что у него недавно была операция на колене», — пояснил Дима Еж.

Ранее СМИ опубликовали информацию, что Павел Пичугин гулял на свадьбе у создателя проекта vklybe.tv Дмитрия Нагайцева. Эти данные не подтвердились. Сам Нагайцев узнал о случившемся лишь несколько часов назад. В своем Instagram он назвал Пашу легендой.

Также во многих источниках можно встретить сообщение, что Паша Фейсконтроль умер от остановки сердца. Его друг Дмитрий Ежиков эту информацию не подтвердил.