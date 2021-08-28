Стала известна причина пожара кафе на набережной в Сочи

По предварительным данным, причиной пожара в кафе на набережной в Сочи стало короткое замыкание электрооборудования. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«Специалисты установили предварительную причину возгорания — короткое замыкание электрооборудования в подсобном помещении кафе», — передал ТАСС сообщение администрации.

Сейчас на месте пожара завершились все оперативные действия. Пострадали два предприятия общественного питания. По поручению главы города Сочи территория должна быть оперативно приведена в надлежащий санитарный вид и огорожена на время восстановительных работ. К этим работам приступят сегодня.

Пожар на Приморской набережной Сочи произошел накануне вечером в одном из кафе. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В тушении принимали участие 29 человек, задействовали девять единиц техники.

Минувшей ночью в одном их жилых домов в Ялте произошел пожар. Спасатели установили, что загорелась техническая надстройка на крыше. В результате были эвакуированы 17 человек.