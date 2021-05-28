Стала известна причина гибели 350 оленей на Камчатке

Причиной гибели 352 оленей на севере Камчатки стал голод, а не сибирская язва. Расследование провел Россельхознадзор.

О массовом падеже оленей вдоль берега Охотского моря на расстоянии от 5 до 40 метров друг от друга сообщили местные жители в конце апреля. В начале мая специалисты Усть-Хайрюзовского ветеринарного участка осмотрели останки 352 животных и не обнаружили визуальных признаков заразных болезней. Об этом сообщили в камчатском Россельхознадзоре.

Они взяли пробы на выявление язвы как одного из наиболее опасных заболеваний всех видов сельскохозяйственных и диких животных.

«После проведения ФГБУ „Камчатская МВЛ“ исследований проб, доставленных с места, положительных результатов не было выявлено. По результатам исследований почвы и патологического материала возбудитель сибирской язвы также не обнаружен», — сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что с учетом результатов исследований, осмотра снежного покрова и наличия под снегом воды и льда они сделали вывод, что причиной массового падежа стал голод.