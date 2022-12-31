Общество 31 декабря 2022, 03:58 Стала известна погода на 31 декабря в Москве Гидрометцентр: москвичей 31 декабря ожидают осадки и плюсовая температура РИА «Новости»

Читать 360tv в

Облачная погода, осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в Москве в последний день уходящего года. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России. Водителей предупредили о гололедице.

Днем 31 декабря в столице температура воздуха составит +1 +3 градусов, ночью похолодает до 0. В Московской области столбики термометров покажут -2 +3 градуса, а в ночное время суток — 3 градуса мороза. Ветер подует с запада со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Реклама

Декабрь в этом году выдался на редкость снежным. По данным синоптика Михаила Леуса, всего за месяц в столичном регионе выпало 106 миллиметров осадков. Этот показатель превышает две месячные нормы.

Реклама

Первая неделя 2023 года в Москве будет теплой, а затем ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до -11 -14 градусов. Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО в январе ждут суровые морозы. Ночью температура воздуха составит -40 градусов.