Общество 27 марта 2024, 15:22 Стала известна личность «сотрудника ФСБ» в Crocus City Hall Замеченный перед терактом в «Крокусе» «сотрудник ФСБ» оказался строителем РИА «Новости»

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Попавший в объектив камер за несколько минут до теракта в Crocus City Hall мужчина оказался строителем, а не «сотрудником ФСБ». Об этом он сам рассказал в беседе с ТАСС.

Мужчина сообщил, что находился в концертном зале вместе с дочерью и сидел на балконе третьего этажа.

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«Зовут Алексей, работаю в строительной фирме и не имею отношения к ФСБ или любой другой силовой структуре, — сказал он.

Алексей назвал наглостью и подлостью распространение информации в Сети, что он якобы является скрытым сотрудником ФСБ.

«Даже не понимаю, как комментировать эту чушь. После нападения на Crocus City Hall кто-то предположил, что взрываются петарды, но потом стало ясно, что там применили оружие», — добавил мужчина.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что целью нападения стало наведение паники в российском обществе.