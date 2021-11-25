Стала известна эффективность вакцины от коронавируса для подростков

Клеточный иммунитет сформировался у 93,2% добровольцев после вакцинации препаратом «Спутник М» для подростков. Такие данные указаны в инструкции к вакцине.

«Иммунизация препаратом „Гам-ковид-вак-М“ формирует антиген — специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев», — сказано в тексте, который процитировал ТАСС.

Подросткам с тяжелыми аллергическими реакциями, неинфекционными и инфекционными болезнями противопоказано прививаться «Спутником М». Кроме того, препарат нужно с осторожностью использовать тем, у кого есть хронические заболевания эндокринной системы, печени и почек.

Накануне, 24 ноября, вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту Владимиру Путину о регистрации вакцины для подростков «Спутник М» в России. По ее словам, детям до 15 лет прививаться можно будет с согласия одного из родителей или его официального представителя, после этого возраста достаточно будет согласия самого подростка.

Позже в этот день директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о готовности документов для получения разрешения на исследование вакцины от SARS-CoV-2 среди детей младше 12 лет.