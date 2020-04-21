Стала известна дата выхода нового сезона «Смешариков»
По данным портала «Экономика сегодня», новый сезон выйдет после десятилетнего перерыва. Он будет состоять из 52 серий.
По словам продюсера проекта Юлии Николаевой, «это трогательные ироничные сюжеты о жизни, близкие и понятные детям и взрослым».
«Любопытные до всего нового Смешарики будут попадать в неожиданные ситуации или создавать их сами, в характерах персонажей зрители традиционно узнают себя», — рассказала она.
Также Николаева уточнила, что «над проектом продолжает работать большая часть команды, которая создает сериал на протяжении 17 лет».
«Для нас, как и для поклонников сериала, это большое событие!» — призналась она.
Ранее стало известно, что первый трейлер сериала «Перри Мейсон» появился в «Амедиатеке». В основу сюжета легла известная серия книг Эрла Стэнли Гарднера. Главный герой адвокат Перри Мейсон расследует таинственное похищение. Место действия — США в 30-е годы прошлого века.