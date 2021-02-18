Стала известна дата регистрации российской вакцины «КовиВак»

Третью российскую вакцину от коронавируса «КовиВак» могут зарегистрировать 20 февраля. Препарат разработан Центром имени Чумакова.

Первые 100 тысяч доз вакцины от коронавируса «КовиВак» поступят в гражданский оборот в марте текущего года, сообщила «Газета.ru».

Вакцина Центра имени Чумакова содержит цельный убитый вирус. Такие препараты считаются классикой вакцин. В январе ученые получили данные, что иммунитет у получивших вакцину «КовиВак» появляется на 28-й день.

Первой вакциной от коронавируса стал «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи. Второй регистрацию получила «ЭпиВакКорона», разработанная специалистами центра «Вектор». Ее эффективность оценили в 100%. О различиях трех отечественных вакцин рассказал «Известиям» ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. По его словам, «Спутник V» универсален, «ЭпиВакКорона» безопасна для аллергиков. Ее также рекомендуют людям с сопутствующей патологией, пациентам с нарушениями функции иммунитета и онкобольным. «КовиВак» от Центра имени Чумакова неприхотлива: вакцину легче хранить и транспортировать.

В России в июле завершатся доклинические испытания четвертой вакцины от коронавируса. Препарат разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).