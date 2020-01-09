Стала известна дата рассмотрения апелляции Алибасова по иску к производителю «Крота»

По данным информагентства, в октябре суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» и «Ашану» на 100 миллионов рублей. По мнению продюсера, внешний вид бутылки чистящего средства является недопустимым. Минувшим летом, приняв «Крот» за сок, продюсер по ошибке выпил жидкость и угодил в больницу.

«Мы считаем, что упаковка абсолютно соответствует всем нормам и правилам. Утверждение определенного цвета, упаковки или дизайна не предусмотрено действующим законодательством и не ограничивается никакими законодательными нормами», — обозначила адвокат компании «АМС Медиа», которая занимается производством «Крота».