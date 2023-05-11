Общество 11 мая 2023, 14:39 Стала известна дата проведения Всемирного фестиваля молодежи в России Кириенко: Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сириусе с 29 февраля по 7 марта 2024 года РИА «Новости»

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Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 29 февраля по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на заседании оргкомитета, передал ТАСС.

«[Фестиваль] у нас начинается в 2024 году с 29 февраля и продолжается до 7 марта», — отметил Кириенко.

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Он добавил, что молодежный форум стартует практически точно в даты завершения Олимпиады в Сочи 2014 года. Фестивалем отметят десятилетие зимних Олимпийских Игр.

Кириенко предложил снизить планку возраста участников фестиваля, чтобы в Сириус могли приехать представители Российского движения детей и молодежи.

Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание, что, несмотря на все препятствия, которые возникают, особенно в недружественных государствах, молодежь стремится к тому, чтобы приехать в Россию

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи.